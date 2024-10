La Pro loco Reggio Sud presenta “Pellaro ed il mare”

La Pro loco Reggio Sud organizza per Venerdì 24 Agosto alle ore 19.30 presso il circolo sportivo NewKiteZone sulla spiaggia di Punta Pellaro l’evento culturale “PELLARO ED IL MARE” – Racconti al tramonto. Ospiti dell’evento la Prof. Maria Franco ed il Dott. Giuseppe Laganà, organizzatori dell’evento “Pellaro Libri Estate 2018” nell’ambito di “La Calabria si racconta – Conversazioni d’autore a Pellaro”. Al termine dell’evento sarà offerto dall’Azienda Agricola Calabrò , la degustazione del “Vino Pellaro” .

Tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare, potrà godere di un tardo pomeriggio fuori dal comune, in un luogo suggestivo quale è lo splendido panorama di Punta Pellaro al tramonto, accompagnati da racconti di storie e leggende e da un buon vino locale. “Pellaro ed il mare” il tema dell’evento per rievocare il rapporto che c’è fra il territorio e la sua gente, per far rinascere nella collettività quel senso di appartenenza e di rispetto per il luogo in cui vive, promuovendo la lettura di testi. “Appartenenza e rispetto” due termini che ormai sfuggono alla stragrande maggioranza della popolazione, sulla quale la ns associazione vuole porre invece l’attenzione, come sempre attraverso attività di sensibilizzazione, proprio perché ci siamo resi conto della disaffezione dei cittadini alla partecipazione, non solo alla vita politica ma anche a quella associativa. Tutti presenti sui social ed assenti alla partecipazione ad eventi in loco.

La Calabria si narra ma la Calabria non (si) legge. La maggioranza dei calabresi non legge neppure un libro l’anno e, quanto ai ragazzi, i dati Invalsi dicono che un tredicenne calabrese su due non ha un’adeguata conoscenza dell’Italiano. Questo è quanto apprendiamo dalle statistiche nazionali. La nostra associazione che opera sul territorio promuovendo iniziative culturali e di sensibilizzazione anche alla lettura, vuole continuare ad essere parte attiva in questa società, creando sinergie, con eventi già svolti in precedenza, con l’istituzione scolastica, che ha il compito di promuovere la lettura per i ragazzi e coinvolgere anche i genitori e in generale gli adulti. Questo, in ordine di data è il quarto ed ultimo evento per la stagione estiva nel calendario di attività culturali, sportive, sociali e di beneficienza organizzate dalla ns associazione con il fine di promuovere, valorizzare e tutelare il ns territorio. I tre precedenti son stati: la“Festa della Musica del 30.6.18 a Pellaro in piazza stazione, evento nazionale presente anche a Pellaro; il raduno delle Pro Loco al Santuario di Polsi del 08.07.18 con la partecipazione nel ns stand di produttori locali per la promozione del territorio; la manifestazione “Sport e Solidarietà – 2° Festival degli Aquiloni del 12.08.18 a Punta Pellaro, evento appena trascorso e che ha visto la gradita partecipazione di tanti turisti europei e nazionali. In allegato locandina dell’evento.