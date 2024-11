La Pro Reggina si impone con forza e determinazione, 4-1 il risultato finale.

di Nicolino D’Ascoli. Eccezionale prova di forza per la Pro Reggina che contro le ragazze del Castellana Grotte si rendono autrici di una partita dalle mille emozioni che porta tre punti fondamentali in chiave Playoff. Le Calabresi hanno mostrato carattere e personalità, subendo prima il vantaggio iniziale delle ospiti per poi pareggiare, ribaltare e chiudere i conti.La prima parte di gara è stata ad esclusivo appannaggio delle reggine che hanno fatto girare bene palla costruendo manovre volte alla finalizzazione di Mezzatesta e compagne. Proprio quest’ultima, si è resa protagonista dell’azione più pericolosa con un tiro pericoloso da fuori. Sulla respinta dell’estremo difensore avversario, è arrivata Politi, ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Il resto del primo tempo è stato un susseguirsi di ritmi alti a continui cambi di fronte, senza nemmeno un secondo di pausa. La Pro Reggina ha pressato intensamente e tentato la giocata in velocità sfruttando la velocità sulle fasce.Però come spesso accade, proprio nel momento migliore delle padroni di casa, alla ricerca costante del gol iniziale, è arrivata la doccia fredda. Isabel Pugliese ha portato in vantaggio le sue compagne con un bel tiro, deviato da Napoli. La reazione delle Calabresi non si è fatta attendere, subito dopo lo svantaggio la spagnola Franco Marin prende il palo pieno, mentre successivamente Napoli si è lasciata ipnotizzare da Del Picco che alza sopra la traversa un pallone tirato a pochi passi dalla giocatrice amaranto.La Pro Reggina non ha demorso e con lucidità, ha saputo riordinare le idee e ripartire per trovare il pareggio. Martina Romeo, si è involata sulla destra, trovando la conclusione nell’angolo basso alla sinistra del portiere.La ripresa è tutta un’altra storia, la Pro Reggina ha dilagato, imponendo il proprio gioco e contenendo benissimo le incursioni delle avversarie. Ed è la stessa Romeo a bissare con una pennellata dalla distanza finita nell’angolo alto, a togliere le ragnatele. La pratica viene archiviata con i gol di Mezzatesta, altro tiro potente e preciso, e di Franco Marin in contropiede. Successo meritato per la Pro Reggina.Soddisfatto per la prova della squadra, il tecnico Tramontana, ha commentato l’arbitraggio: “Sono felice per la vittoria, perché ci ha consentito di fare un passo in avanti decisivo per l’accesso ai play off. Devo elogiare ancora le ragazze, che nonostante la giovane età, hanno dimostrato grande carattere e determinazione, riuscendo a rimettere in equilibrio la partita ed a portare casa i tre punti. Devo tuttavia, sottolineare ancora una volta, con enorme rammarico, la conduzione della gara da parte degli arbitri. Le ammonizioni e la mia espulsione ci hanno penalizzato oltremodo e potevano inoltre, condizionare il nostro rendimento in una partita fondamentale a causa di decisioni sbagliate. Sono dispiaciuto e voglio sperare che in futuro non si verifichino più tali torti. Comunque ci faremo avanti nelle sedi opportune per argomentare le nostre motivazioni”.PRO REGGINA – CASTELLANA GROTTE 4-1 PRO REGGINA: 27 Cacciola, 12 Carmela Pugliese, 7 Napoli, 28 Franco, 3 Romeo, 9 Mezzatesta, 11 Politi, 20 Biondo, 21 Assumma, 23 Macri’ M. , 6 Vadala’ , 30 Mendolia. All.: Tramontana. CASTELLANA GROTTE: 1 Del Picco, 3 Lafortezza, 8 Volpicella, 9 Corriero, 11 Intini, 12 Adone, 18 Ricupero, 20 Alba, 21 Isabel Pugliese, 22 Arcuri, 22 Biundo. All.: Panizzi ARBITRI: Carmelo Alfano di Palermo, Nicola Raimondi di Battipaglia. CRONO: Antonino Amedeo di Reggio CalabriaMARCATORI: 10’ 56’’ pt Pugliese (CG), 2’ 38’’ pt Romeo (PR); 16’ 36’’ st Romeo (PR), 15’ 31’’ st Mezzatesta (PR), 11’ 28’’ st Franco (PR).AMMONITI: Napoli (PR), Romeo (PR), Mezzatesta (PR), Ricupero (CG).ESPULSI: 2’ 14’’ pt Tramontana (PR) per proteste. here