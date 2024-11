La Pro Reggina vuole continuare a sognare, domani il ritorno contro Montesilvano.

di Nicolino D’Ascoli. La Pro Reggina è alla vigilia del match di ritorno contro Montesilvano. Una vigilia da affrontare con serenità e concentrazione per provare a ribaltare l’ 1 a 2 subito in casa mercoledì scorso. Certo non sarà facile, ma le reggine dovranno metterci tanto cuore e tanta grinta per alimentare il sogno, per accrescere le ambizioni e proseguire in questo percorso di crescita. Domani, ore 15.00, in Abruzzo contro Città di Montesilvano il responso.Le calabresi sono pronte a giocare a viso aperto il match di ritorno dei playoff scudetto. D’altronde Mezzatesta e compagne non hanno per nulla sfigurato nella partita d’andata : “Le ragazze sono concentrate e fortemente motivate – ha dichiarato il tecnico Enzo Tramontana. Conosciamo il valore del nostro avversario, ma metteremo massima attenzione ed impegno per ribaltare il risultato della gara di andata. Dobbiamo ripetere l’ottima prestazione profusa sotto il profili tattico, provando ad osare poi, per sfruttare ogni azione a nostro vantaggio. Dovremmo evitare errori indotti ed approfittare di ogni indecisione delle nostre avversarie. Ci crediamo, perché vogliamo continuare l’iter positivo avviato in questa stagione. Essere entrati tra le migliori 12 squadre d’Italia è motivo di grande soddisfazione, che ci gratifica enormemente. Tuttavia, continueremo a lottare sino all’ultimo per andare avanti e portare le abruzzesi a Reggio per la terza gara. La Pro Reggina è una realtà sportiva importante, espressione del territorio, essendo composta da ragazze molto giovani tutte calabresi”.Suona la carica anche Martina Romeo, capitano della Pro Reggina: “Non ci arrendiamo – ha commentato la giocatrice. Abbiamo giocato contro un avversario forte e con ottime individualità qualità, senza demeritare sotto il profilo dell’impegno e dell’applicazione tattica. Purtroppo è mancata la rete del pareggio che sarebbe stata giusta per quanto mostrato in campo dalla squadra. Siamo rimaste compatte, contenendo le improvvise accelerazioni delle straniere del Montesilvano, che facevano girare bene palla, provando poi, a metterle in difficoltà in contropiede. In questi due giorni abbiamo cercato di ricaricare le energie e di correggere gli errori commessi durante la gara. Sarà una partita difficile, viste la forte proiezione e il desiderio delle squadre di andare avanti. Lotteremo sino all’ultimo. Dovremmo essere brave a non scoprirci troppo in difesa, per cercare di ripartire velocemente”.Sull’apporto dei tifosi, presenti in massa mercoledì al PalaBotteghelle, Romeo ha aggiunto: “Sono stati eccezionali anche loro. Ci hanno incoraggiato, sostenendoci sino alla fine. Vogliamo ringraziare tutti per l’affetto e l’entusiasmo”.