La rassegna M.M.M. a Reggio Calabria: Moda Musica e Mestieri dal 13 al 15 Gennaio 2015.

In occasione dell’evento M.M.M (Moda, Musica e Mestieri), in collaborazione con l’Agenzia Max Stella Eventi, l’eccezionale incontro tra Discografici, esperti del panorama musicale e giovani Cantanti emergenti che desiderano esibirsi sostenendo un vero è proprio provino discografico. La commissione di esperti di Punto Master, sarà formata dai seguenti professionisti: Vocal Coach Luca Pitteri, dal Produttore Discografico, Silvio Pacicca e dal Maestro e Presidente dell’Associazione Giovani Talenti di Messina, Orazio Rani. I vincitori avranno un anno di contratto di produzione con l’etichetta discografica SILDN Records.

Nel corso della rassegna, per la categoria Moda, sarà assegnata una Borsa di Studio di un anno con corso a scelta tra Designer e Modellista Industriale T.A, presso l’Accademia della Moda si Cosenza.Tra i numerosi ospiti delle tre serate – presentate da Vittoria Rocco e Gino Aprile- ci saranno: Gyada Santoro, Agazio Martinis, Giusy Muffari, Michael Bonaffini e Antonella Rizzo.

Il costo di ogni biglietto è di € 10.00; per i ragazzi al di sotto dei dodici anni: ingresso libero e per gruppi di cinque persone, il costo è di € 25.00, anziché € 50.00. I biglietti vanno richiesti al seguente indirizzo mail: 2014eventi@libero.it.

PER ISCRIVERSI E ALTRE INFO:Per iscrizioni a Punto Matser:

http://puntomaster.it/iscriviti.html

Per iscrversi alle altre categorie, scrivete al seguente indirizzo email:2014eventi@libero.it