La reggina Amira Cannizzaro alla conquista del titolo mondiale

Alla conquista del mondo. Il prossimo 24 marzo, grazie alla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, si combatterà per la cintura iridata dei pesi gallo versione UBC.

A contendersela saranno la reggina Amira Angela Cannizzaro e l’argentina Daniela Barbara Rivero, la disputa del match presso l’Indastrya Club di San Gregorio di Reggio Calabria.

Allenamenti duri per la pugile reggina, guidata dalla manager Monia Cavini e seguita durante il corso di questa preparazione che si sta svolgendo nella palestra della Reggio Boxe dal maestro Peppe Marra. La possibilità di giocarsi un titolo mondiale nella propria città, sta fornendo ulteriore carica all’atleta reggina che spera in una grande partecipazione da parte del pubblico, elemento quest’ultimo che potrebbe risultare fondamentale nel raggiungimento di un traguardo che in campo femminile non ha precedenti.