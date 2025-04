Locri-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torna la difesa titolare?

Vincere per continuare a sperare. Anche per questa gara nessuna alternativa per la Reggina che spera di portare a nove i successi consecutivi in attesa di capire quello che accadrà sponda Siracusa. Mister Trocini ritrova tre elementi importanti nel settore difensivo, rimane da capire se, oltre al rientro scontato di Cham dopo la squalifica, verranno schierati sin dall’inizio anche Adejo e Giuliodori, reduci da infortuni. Anche in attacco il tecnico sta alternando sulle corsie esterne i suoi calciatori.

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Capomaggio (Adejo), Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, De Felice. All. Trocini