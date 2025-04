La Redel Viola va al tappeto contro Monopoli al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la quinta giornata di ritorno dei Play In Gold, tra le mura amiche la Manelli Monopoli. Il primo quarto, chiuso sul -11, si è dimostrato completamente avverso ai padroni di casa. La squadra di Coach Cadeo si è ricompattata nella seconda frazione di gioco e ha ridotto lo svantaggio. Dopo l’intervallo lungo, la Viola si è spenta, il buon gioco degli ospiti ha avuto la meglio. Nell’ultimo quarto solo qualche accenno di buon gioco dei padroni di casa, impotenti contro la capolista della seconda fase. Si deciderà l’accesso ai Play Off nella difficile trasferta di Avellino del 27 aprile.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Preira. Aguzzoli per lo 0-5. Ani segna per i neroarancio. Vitale dalla lunga distanza e poi in penetrazione (2-10). Diversi errori per compagine. Pazin dalla lunga distanza per il 2 a 13. Ancora Pazin da tre. Dell’Anna per il -11. Ancora Dell’Anna per il 7-16. Preira dalla lunetta, due su due. Spatti dalla lunga distanza. Ani guadagna la lunetta, due su due. Ancora Ani in lunetta, due su due. Vitale dalla lunga distanza, risponde Paulinus. Il primo quarto si chiude sul 13 a 24.

SECONDO QUARTO

Donati per il -9. Idiaru per i neroarancio. Coach Ostuni chiama Time Out. Feruglio dalla lunetta due su due. Stamatis per il 20 a 26. Risponde Vitale. Milosevic per gli ospiti. Formica dalla lunetta, uno su due. Diversi errori offensivi della Viola. Coach Cadeo chiama Time Out. Preira dalla lunetta, uno uno su due. Stamatis per il 23 a 32. Simonetti dalla lunetta, due su due. Ani per il -5 dei padroni di casa. Simonetti dalla lunetta, zero su due. Milosevic dalla media distanza. Calisi dalla lunetta, due su due. Preira realizza, ma si infortuna. Si va all’intervallo lungo sul 27 a 38.

TERZO QUARTO

Pazin subisce fallo sul tiro da tre, due su tre. Simonetti recupera palla ed i coast to coast va a canestro. Milosevic per gli ospiti. Pazin da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Idiaru dalla lunga distanza, risponde Aguzzoli da tre. Stamatis dalla lunga distanza, risponde Aguzzoli. Vitale dalla lunga distanza. Donati per il 37 a 53. Paulinus per il -14. Aguzzoli per Monopoli. Stamatis per i neroarancio. Aguzzoli, due su due dalla lunetta. Antisportivo ad Ani. Spatti dalla lunetta due su due. Calisi per gli ospiti (41-61). Spatti, zero su due. Feruglio per il +22. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Spatti sul finale per il 42 a 65.

ULTIMO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Feruglio da sotto canestro. Simonetti dalla lunga distanza. Spatti per il 45 a 69. Vitale per gli ospiti. Traore dalla lunga distanza. Fallo tecnico chiamato a Feruglio. Coach Cadeo chiama Time Out. Stamatis trasforma dalla lunetta. Spatti per il +24. Ani dalla lunga distanza. Vitale segna e guadagna fallo, trasforma il libero. Dell’Anna dalla lunetta, due su due. Ani subisce fallo sul tiro da tre, segna tutti i liberi a sua disposizione. Calisi dalla lunetta due su due. Dell’Anna dalla lunetta, uno su due. Dell’Anna dalla lunga distanza. Spatti dalla lunetta, un su due. Coach Ostuni chiama Time Out. Stamatis a canestro. Formica dalla lunetta, uno su due. Vitale dalla lunga distanza per il +20 ad 1:05 dalla fine. Stamatis dalla lunetta, due su due. Risultato finale 65 a 83. Vittoria della Manelli Monopoli.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Manelli Basket Monopoli 65-83 (13-24,14-14,15-27,23-18)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 5, Ani 14, Traore 3, Simonetti 8, Boniciolli NE, Mazza NE, Donati 4, Stamatis 16, Dell’Anna 11, Nicolò NE, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Manelli Basket Monopoli: Aguzzoli 12, Pazin 11, Spatti 12, Feruglio 6, Calisi 6, Preira 7, Vitale 21, Milosevic 6, Formica 2. Allenatore Ostuni

Arbitri: Luca Beccore di Messina e Daniele Barbagallo di Acireale (CT).