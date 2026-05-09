Reggina: Torrisi sull’ambiente, la semifinale play off e il futuro: ‘Il mio contratto scade…’

Al via i play off. La Reggina, tra l’indifferenza quasi generale, affronta al Granillo l’Athletic Palermo. Le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Torrisi: “Abbiamo già vissuto questi momenti difficili al mio arrivo, ma nonostante ciò abbiamo l’obbligo di concentrarci sul campo e se è vero che i play off lasciano il tempo che trovano, l’obiettivo è sempre quello di vincere. C’è un avversario di valore, la partita è tosta e noi dobbiamo cercare di isolarci dal contesto esterno.

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A prescindere da quello che può accadere, dobbiamo finire bene senza cercare stimoli altrove. Chi indossa questa maglia ha l’obbligo di onorarla. Non leggo i social, mi riferiscono che si parla, si discute, tutti hanno ragione e accettiamo quello che viene detto. Ognuno poi faccia le proprie valutazioni, a me interessa poco, penso solo al campo.

La gara con l’Athletic Palermo è complicata, hanno giocatori offensivi importanti, buona qualità di gioco e dopo un periodo difficile arriva da due vittorie consecutive contro squadre che lottavano per non retrocedere. Bisogna stare molto attenti, sono molto bravi in fase offensiva. Noi dobbiamo essere intensi, fare una fase di possesso importante, senza dare la possibilità di farli giocare.

Il futuro? Tutto rimandato alla prossima, vedremo anche quello che accadrà dopo giorno 12. Ho già parlato con la società nel momento in cui sono arrivato, da capire quali sono i progetti e i programmi. Ho un contratto anche per la prossima stagione“.