La Reggina cerca punti in casa della capolista. Il programma e la classifica

Gli amaranto non vincono e non segnano da due gare

Giornata numero 28 del campionato di serie C. Lotta sempre interessante per quello che riguarda soprattutto la parte alta della classifica con la Juve Stabia, prossimo avversario della Reggina che, causa rallentamento, ha ridato coraggio alle inseguitrici. In zona play off giochi apertissimi e tra le formazioni che vi battagliano anche quella amaranto, alla ricerca del riscatto dopo il tonfo con la V. Francavilla. Il programma della giornata:

Vibonese – Casertana ore 14,30

Viterbese – Catania ore 14,30

Trapani – Cavese ore 14,30

Catanzaro – Monopoli ore 14,30

Siracusa – Rieti ore 14,30

Rende – V. Francavilla ore 14,30

Juve Stabia – Reggina ore 15,00

Potenza – Sicula Leonzio ore 16,30

Paganese – Bisceglie ore 20,30

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 58

Trapani (-1) 54

Catania 50

Catanzaro 48

Monopoli (-2), Casertana 38

Reggina (-2) 37

Vibonese, Potenza 35

Virtus Francavilla 33

Rende (-1) 32

Cavese , Sicula Leonzio 31

Viterbese 29

Siracusa 25

Rieti (-2), Bisceglie 22

Paganese 9

Matera escluso dal campionato