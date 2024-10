La Reggina e l’onorevole Cannizzaro da Maria Antonietta: “Simbolo del coraggio reggino”

Reggina impegnata in una sfida dal profumo di serie B a Bari, occasione ideale per salutare Maria Antonietta e donarle una maglia con il suo nome

La Reggina combatte in campo, Maria Antonietta Rositani continua a combattere con il coraggio di una leonessa dall’ospedale di Bari.

Stasera Reggina impegnata in una sfida dal profumo di serie B in Puglia, occasione ideale per la società amaranto (accompagnata dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro) per salutare Maria Antonietta e donarle una maglia della Reggina con il suo nome.