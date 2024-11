La reggina Francesca Lombardo partecipa a ”L’Eredità” su Rai1.

Francesca Lombardo, diciottenne reggina, partecipa al noto quiz televisivo L’Eredità in onda su Rai1. Superando tutte le sfide del gioco e scontrandosi con altri avversari, arriva alla fase finale, la “Ghigliottina”, e prova a vincere i 130.000€.

Appassionata di Harry Potter, viene chiamata dagli amici Potterina. Francesca, frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale Piria, e durante la sua presentazione all’Eredità parla di Reggio Calabria: “Una città bellissima, che peró non è sfruttata per quello che vale”.

“A cosa ti appigli per darti la forza?” le viene chiesto durante la fase finale del gioco:

“Al coraggio che ha avuto Harry nell’affrontare alcune avventure. Mi ha insegnato moltissime cose: il coraggio, l’amicizia e la lealtà” risponde la ragazza.

Francesca perde la sfida alla fase della “Ghigliottina”, non riuscendo ad indovinare la parola “ospite”. Ma torna di nuovo, senza sconforto, questa sera all’Eredità ore 18:50 su Rai1, per tentare nuovamente la vittoria.