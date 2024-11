La reggina Giusy Versace emoziona il pubblica a ‘Ballando con le stelle’

-di Laura Maria Tavella. Giusy Versace, nipote della grande Donatella, è entrata a far parte della decima edizione del programma di Ra1, condotta da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”.La reggina, prima atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale, è riuscita a far emozionare il pubblico durante la sua esibizione, in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, nella puntata di sabato 4 Ottobre, lanciando un grande messaggio di speranza.Era, infatti, il 22 agosto del 2005, quando Giusy, durante una delle tante trasferte di lavoro, rimase vittima un terribile incidente automobilistico sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale perse entrambe le gambe.Da allora, dopo un anno di intenso recupero , ha inizio la sua carriera da atleta, senza dimenticare l’impegno sociale: diventa presidente della “Disabili No Limits Onlus” e, nel 2013, scrive la sua prima autobiografia “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, nella speranza che possa essere uno stimolo per chi vive ancora la disabilità con sofferenza. Nel 2014 diventa ambasciatrice della campagna internazionale di promozione dell’integrità sportiva tra i giovani “Save the Dream”.“Ci ho pensato molto prima di accettare. Temevo di non essere all’altezza e non volevo fare figuracce. Il sostegno dei miei cari, però, ha spazzato via ogni dubbio e sono pronta a vivere quest’esperienza con la voglia di lanciare un importante messaggio. Se la mia partecipazione può servire da esempio a chi vive quotidianamente la disabilità, avrò già vinto la mia personale battaglia”. link on line