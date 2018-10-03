La Reggina incontra gli studenti del ‘Galluppi – Collodi – Bevacqua’
Cori, bandiere e sciarpe amaranto per la visita della Reggina 1914 agli alunni dell'I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua: la festa nei cortili all'insegna dei valori dello sport
03 Ottobre 2018 - 13:54 | di Eva Curatola
Giornata di grande festa ed emozioni e all’insegna dei valori del gioco del calcio, quella vissuta dagli alunni dell’I.C.Galluppi-Collodi-Bevacqua che hanno incontrato nei cortili dei plessi Galluppi e Collodi,la Reggina 1914, rappresentata per l’occasione dal Consigliere di amministrazione Giandomenico Stilo e dal Responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi.
Un tripudio di cori ed uno sventolio di bandiere e di sciarpe amaranto ha dato il benvenuto , denotando un forte senso di identificazione ed appartenenza da parte di tutto l’istituto Comprensivo diretto dalla dott.ssa Mariantonia Puntillo , che ha dato la sua ampia disponibilità a questa importante manifestazione finalizzata ,non solo ad avvicinare i ragazzi alla squadra della loro città ma anche a valorizzare il gioco del calcio in quanto veicolo di valori da trasmettere ai giovani come la lealtà, il rispetto delle regole, l’impegno individuale e collettivo per il raggiungimento di uno stesso risultato.
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