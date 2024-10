La Reggina non vuole dare vantaggi al Catania. S. Agata, cancelli chiusi

Troppo alta la posta in palio, troppo importante il match con il Catania. Ci sono punti pesanti che bisogna conquistare per continuare ad alimentare il sogno play off. Se pur contro una compagine fortissima ed in crescita soprattutto nelle ultime settimane, gli amaranto hanno necessità di invertire il trend rispetto alle recenti gare.

Per questo motivo si è ritenuto necessario chiudere i cancelli del S. Agata nei giorni in cui si lavorerà su idee e schemi di gioco. Questo il comunicato della società:

“La Reggina comunica che nei giorni 21, 22 e 23 marzo gli allenamenti saranno effettuati a porte chiuse”.

