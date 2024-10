La Reggina può stupire ma non si vuole illudere. Maurizi: “Possiamo crescere ancora”

di Pasquale Romano – Esame di maturità. Dopo aver vinto sul campo del Fondi, la Reggina cerca conferme e il bis a Brindisi, città che ospiterà la sfida con la Virtus Francavilla.

Se parlare di entusiasmo può sembrare esagerato, oltre che prematuro, il clima che si registra attorno alla squadra dopo i primi risultati positivi è senza dubbio positivo: “Mi piace il rapporto che ho con la città, il clima positivo però crea più responsabilità, adesso non possiamo deludere i tifosi. Ho molta fiducia nella squadra, e dispongo di una rosa ampia che mi dà la possibilità di scelta. I ragazzi in allenamento danno sempre il massimo e questo è indice di maturità”, assicura Maurizi nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Francavilla reduce dalla vittoria sul campo del Rende, è l’ex centrocampista del Messina Gaetano D’Agostino il tecnico dei pugliesi. “Serve attenzione e rabbia dentro per potersela giocare su tutti i campi indipendentemente dal blasone dagli avversari. A Fondi abbiamo vinto, ma la prestazione non mi è piaciuta molto. C’è da fare meglio -evidenzia il tecnico amaranto- soprattutto a livello individuale”.

Dubbi di formazione. Assicura di averne diversi Maurizi, che anche a Brindisi non potrà contare sugli indisponibili Tulissi e Bianchimano, oltre allo squalificato Di Livio. “La Virtus Francavilla è una squadra che toglie profondità, questo, potrebbe portare a scelte diverse nate dalle relazioni che abbiamo. La nostra struttura di gioco, tuttavia non cambia. Ho ancora dei dubbi sulla formazione e li avrò fino alla fine”.

Rispetto al blitz vincente di Fondi, Marino grazie anche al gol decisivo realizzato potrebbe scalzare Garufi come interno destro di centrocampo, con Porcino sul versante opposto e Mezavila-De Francesco vertici del rombo. In difesa si va verso la conferma in blocco del reparto, anche se Pasqualoni cerca un posto al sole. In attacco Sciamanna certo di una maglia da titolare, Sparacello e Bezziccheri in ballottaggio per affiancare l’ex Correggese.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Laezza, Di Filippo, Gatti, Solerio; Marino (Garufi), Mezavila, Porcino; De Francesco; Sciamanna, Sparacello (Bezziccheri). All. Maurizi

Indisponibili: Di Livio, Tulissi