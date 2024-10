La Reggina è salva! Sciamanna e Provenzano stendono l’Akragas, gioia amaranto

Obiettivo centrato. Per il secondo anno consecutivo, la Reggina taglia il traguardo con qualche giornata di anticipo. Gli amaranto sfruttano l’assist arrivato da Pagani (Paganese ko contro la Sicula Leonzio) e al Granillo battono l’Akragas grazie alle reti di Sciamanna e Provenzano.

LE SCELTE DI MAURIZI – Assente Bianchimano, il tecnico amaranto lancia la coppia Sciamanna-Sparacello in attacco. Pasqualoni completa il pacchetto arretrato, assieme a Laezza e Ferrani.

ANCORA LUI – Dopo un inizio favorevole agli ospiti, la Reggina prende in mano il pallino del gioco. Ci prova La Camera dalla distanza, poi Pasqualoni di testa, ma Lo Monaco para d’istinto. Il gol del vantaggio è nell’aria e arriva al minuto 39: ottimo l’assist di Sparacello per Sciamanna, l’attaccante amaranto davanti a Lo Monaco non sbaglia.

La ripresa inizia senza cambi e con il brivido causato dalla conclusione di Pastore di poco a lato, al 10’ Maurizi inserisce Marino al posto di Giuffrida. Reggina in gestione della partita, gli amaranto non affondano con particolare incisività e attendono in attesa di colpire nuovamente. Al 74’ Reggina vicina al raddoppio, Sciamanna non arriva per una questione di centimetri sull’invito di Sparacello.

FIRMA SALVEZZA – Il 2-0 non tarda ugualmente ad arrivare. E’ Provenzano a mettere la firma sulla vittoria e di conseguenza sulla salvezza della Reggina: il centrocampista amaranto, su assist di Tulissi, anticipa Lo Monaco e archivia la pratica. Tulissi sfiora il tris al minuto 85 ma trova l’attente risposta del portiere ospite.

APPLAUSI MA NON SOLO – Al fischio finale il Granillo esulta ed applaude la squadra, lo stesso trattamento non viene riservato al tecnico amaranto. “Maurizi vattene” il coro della Curva, sia dopo l’1a0 che al triplice fischio. Adesso è già tempo di pensare al futuro: tra trattative societarie e progetti da delineare, il presidente Praticò è chiamato a scelte delicate.