La Reggina contro un reggino vincente ed un ex di nuovo protagonista

Sulla strada della Reggina la squadra migliore di questo campionato. Almeno sul piano dei gioco e dei numeri che stanno caratterizzando il percorso della Juve Stabia. Sei gare, 18 punti conquistati, due match ancora da recuperare ed un riposo già effettuato, praticamente il massimo e con la proiezione di poter balzare in vetta alla classifica, staccando tutti.

Nell’elenco delle favorite per la vittoria del campionato nessuno l’aveva inserita e nella lista delle compagini più attrezzate, è sempre stata collocata alle spalle di Catania, Trapani, Casertana e Catanzaro.

I meriti? Vanno distribuiti a società, squadra ma soprattutto ad un tecnico che già nel corso della passata stagione aveva dimostrato di saper lavorare bene e con concetti chiari, non può certamente ritenersi un caso il quarto posto conquistato. Fabio Caserta, reggino purosangue, colui che non si stanca mai di ripetere che l’unico rammarico della sua lunga carriera calcistica rimane quello di non aver potuto indossare la casacca amaranto, oggi è grande protagonista con la Juve Stabia e quanto conquistato fino ad oggi è ampiamente meritato.

Miglior attacco del campionato con 17 realizzazioni, migliore difesa con sole 3 reti subite, la squadra campana sarà il prossimo avversario della Reggina sabato sera, davanti alle telecamere di Sportitalia. Caserta reggino ma non ex, quanto lo è invece Adriano Mezavilla, colui che doveva essere il colpo grosso di Sasà Basile. Un avvio interessante lo scorso anno, poi l’improvviso calo di rendimento, l’accantonamento per un lungo periodo della stagione, la ripresa nel finale che, però, non ha convinto la società a far rispettare un contratto in scadenza nel giugno del 2019.

Oggi il brasiliano Mezavilla contribuisce, se pur non sempre da titolare, alle attuali fortune della Juve Stabia, ha certamente ancora voglia di dimostrare il proprio valore e forse dentro anche un pò di rivalsa.