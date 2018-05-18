Piazza Castello lordata dagli incivili: il messaggio di un lettore e le foto del degrado, tra senso civico e responsabilità di chi dovrebbe pulire

Attenta ad esaltare le (tante) bellezze del territorio, Citynow da sempre prova a raccontare con spirito positivo e ottimista Reggio Calabria e la sua provincia, senza però dimenticare i problemi da affrontare e le potenzialità da sfruttare.

Tra le problematiche che penalizzano l’immagine della città, c’è sicuramente l’inciviltà di alcuni abitanti. In passato avevamo parlato di una ‘Reggio imbrattata’ proprio nel cuore della città, luoghi da conservare e preservare con cura particolare. E’ il turno oggi di Piazza Castello, purtroppo lordata da incivili e ferita nell’anima.

Di seguito il messaggio, correlato dalle foto, inviatoci da un lettore di Citynow.