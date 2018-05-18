La Reggio imbrattata. Piazza Castello ‘patria’ di incivili: chi pulisce?
Piazza Castello lordata dagli incivili: il messaggio di un lettore e le foto del degrado, tra senso civico e responsabilità di chi dovrebbe pulire
18 Maggio 2018 - 17:37 | di Redazione
Attenta ad esaltare le (tante) bellezze del territorio, Citynow da sempre prova a raccontare con spirito positivo e ottimista Reggio Calabria e la sua provincia, senza però dimenticare i problemi da affrontare e le potenzialità da sfruttare.
Tra le problematiche che penalizzano l’immagine della città, c’è sicuramente l’inciviltà di alcuni abitanti. In passato avevamo parlato di una ‘Reggio imbrattata’ proprio nel cuore della città, luoghi da conservare e preservare con cura particolare. E’ il turno oggi di Piazza Castello, purtroppo lordata da incivili e ferita nell’anima.
Di seguito il messaggio, correlato dalle foto, inviatoci da un lettore di Citynow.
“C’è indignazione nei confronti di una generazione che non rispetta il bene comune e ha scarso senso civico. È una forma di bullismo che la gente perbene non deve affrontare con rassegnazione anche se purtroppo non esistono forme adeguate di contrasto, se non l’educazione e il rispetto per la nostra città da inculcare nei giovani. È inoltre paradossale colpevolizzare sempre le istituzioni quando sono gli stessi cittadini a dimostrare scarsa attenzione alle dinamiche positive presenti in città”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie