Come preparare i taralli: la ricetta
I taralli sono una specialità del sud d’Italia, da Napoli in giù non c’è bottega o supermercato che non li venda
10 Marzo 2018 - 13:54 | Redazione
Oggi vi parliamo dei gustosissimi “taralli“. I taralli sono una specialità del sud d’Italia, da Napoli in giù non c’è bottega o supermercato che non li venda. Ogni regione ha però la sua ricetta.
Un prodotto tipico soprattutto dei forni locali che vedono i taralli come un alimento per spezzare la fame. In Calabria il tarallo è una vera e propria istituzione e ne esistono diversi tipi, salati o dolci, bolliti o al forno. Ogni famiglia mantiene la sua tradizione a volte aromatizzando i taralli con tantissime spezie diverse come il peperoncino, l’origano o il finocchio.
LA RICETTA
Ingredienti
- 500gr di farina bianca
- 100gr di zucchero
- vino bianco secco
- olio d’oliva q.b.
- sale q.b.
Preparazione
Per prima cosa mettere su di una spianatoia la farina, mescolatela allo zucchero e ad un pizzico di sale, impastatela con due cucchiai di olio ed il vino bianco necessario per avere un composto solido e liscio. Coprire la pasta con un tovagliolo e lasciatela riposare per un’ora dopodiché dividetela in cilindri lunghi 10-12 cm e del diametro di circa 1 cm e mezzo.
Congiungete le due estremità dando la forma di una ciambella o di otto e metteteli su di una tovaglia infarinata.
Portate a ebollizione abbondante acqua e versate i taralli. Toglieteli quando vengono a galla e metteteli su una piastra da forno unta di olio. Infornateli per circa 25 minuti a 200 gradi.
I taralli, una volta raffreddati, sono pronti per essere serviti!
Buon appetito e al prossimo appuntamento con Sapori di Calabria!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie