Oggi vi parliamo dei gustosissimi “taralli“. I taralli sono una specialità del sud d’Italia, da Napoli in giù non c’è bottega o supermercato che non li venda. Ogni regione ha però la sua ricetta.

Un prodotto tipico soprattutto dei forni locali che vedono i taralli come un alimento per spezzare la fame. In Calabria il tarallo è una vera e propria istituzione e ne esistono diversi tipi, salati o dolci, bolliti o al forno. Ogni famiglia mantiene la sua tradizione a volte aromatizzando i taralli con tantissime spezie diverse come il peperoncino, l’origano o il finocchio.

LA RICETTA

Ingredienti

500gr di farina bianca

100gr di zucchero

vino bianco secco

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa mettere su di una spianatoia la farina, mescolatela allo zucchero e ad un pizzico di sale, impastatela con due cucchiai di olio ed il vino bianco necessario per avere un composto solido e liscio. Coprire la pasta con un tovagliolo e lasciatela riposare per un’ora dopodiché dividetela in cilindri lunghi 10-12 cm e del diametro di circa 1 cm e mezzo.

Congiungete le due estremità dando la forma di una ciambella o di otto e metteteli su di una tovaglia infarinata.

Portate a ebollizione abbondante acqua e versate i taralli. Toglieteli quando vengono a galla e metteteli su una piastra da forno unta di olio. Infornateli per circa 25 minuti a 200 gradi.

I taralli, una volta raffreddati, sono pronti per essere serviti!

Buon appetito e al prossimo appuntamento con Sapori di Calabria!