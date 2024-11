La “Rivoluzione” dei Negramaro: biglietti in prevendita per il live a Reggio Calabria

I Negramaro “sbarcano” a Reggio Calabria. Un altro grande evento per la città dello Stretto che si prepara ad ospitare l’8 Maggio al PalaCalafiore di Pentimele il tour dei Negramaro che tra Novembre e Dicembre, sold-out dopo sold-out (150.000 presenze in sole 22 date), ha infiammato i palchi delle principali città italiane con un applauditissimo show, raddoppiato a Firenze e Acireale, triplicato a Bari, Roma e Milano, ed infine celebrato in un memorabile live gratuito nella capitale (Circo Massimo), la notte di Capodanno, davanti ad un pubblico di oltre 200.000 spettatori.

“La Rivoluzione Sta Arrivando Tour” continua dunque anche nel 2016 con 9 nuovi concerti nel mese di maggio, in città non ancora toccate. In partenza il prossimo 5 maggio da Taranto, la band farà poi tappa a Reggio Calabria, Napoli, Pescara, Forlì, Varese, Genova, Conegliano, con una grande conclusione all’Arena di Verona. L’evento patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e anticipato in un twitter dal primo cittadino Giuseppe Falcomatà, vede ancora una volta la Esse Concerti Srl in prima linea per un live atteso dai fan calabresi e non solo e che, di sicuro, metterà in risalto le grandi qualità dei sei musicisti salentini che hanno saputo imporsi meritatamente come la band pop-rock italiana di maggior successo dell’ultimo ventennio. I biglietti per tutti i concerti saranno in vendita dalle 11 di venerdì 29 gennaio su www.livenation.it e tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it (per la data di Reggio Calabria anche su www.inprimafila.net e alle prevendite abituali). Questi i nuovi appuntamenti con Giuliano Sangiorgi, Lele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco rappresentano un completamento del tour precedente ma anche sono un ulteriore “regalo” che la nota band farà ai suoi fan che si lasceranno trascinare da una scaletta che alternerà i nuovi brani tratti dall’ultimo disco “La rivoluzione sta arrivando” a classici della discografia dei Negramaro, e della musica italiana in genere da “Estate” a “Meraviglioso” passando per tanti altri successi che abbiamo ascoltato ed amato negli ultimi dieci anni.

Calendario ufficiale:

giovedì 5 maggio – TARANTO – PalaMazzola

domenica 8 maggio – REGGIO CALABRIA – PalaCalafiore

martedì 10 maggio – NAPOLI – PalaPartenope

giovedì 12 maggio – PESCARA – Palasport Giovanni Paolo II

sabato 14 maggio – FORLI’ – PalaCredito di Romagna

domenica 15 maggio – VARESE – PalaWhirlpool

mercoledì 18 maggio – GENOVA – 105 Stadium

sabato 21 maggio – CONEGLIANO (TV) – Zoppas Arena

lunedì 23 maggio – VERONA – Arena

Per maggiori informazioni: www.negramaro.com – www.livenation.it

Infoline 02 53006501 – info@livenation.it