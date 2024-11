La Rugby Reggio Calabria tra “I Tesori del Mediterraneo”

L’edizione 2015 della rassegna “I Tesori del Mediterraneo” organizzata dall’associazione Nuovi Orizzonti dal 26 al 30 agosto a Reggio Calabria, vedrà per la prima volta la partecipazione attiva della Rugby Reggio, che sarà presente con un proprio stand alla Cittadella del Mediterraneo sul Lungomare Falcomatà e prenderà parte con alcuni suoi atleti alla regata che si terrà nelle acque antistanti il centro cittadino.

All’interno dello stand della Rugby Reggio Calabria i visitatori potranno entrare in contatto con il mondo della palla ovale e avranno la possibilità di sottoscrivere le tessere abbonamento per la stagione sportiva 2015/2016 e di acquistare i gadgets ufficiali della squadra.

Alcuni dei ragazzi del XV giallonero parteciperanno inoltre alla Regata del Mediterraneo, impegnati come equipaggio sull’imbarcazione della Provincia di Reggio Calabria: la competizione si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 agosto a partire dalle ore 18:00.