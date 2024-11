La Sezione reggina dell’Associazione Nazionale Magistrati presenta LA GIORNATA DELLA GIUSTIZIA.

Il 17 gennaio 2015 alle ore 9,30 presso lAUDITORIUM “GIANNI VERSACE” – Ce.Dir. LA MAGISTRATURA si confronta sulle sue disfunzionicon la cittadinanza e la società civile e domanda al Governo VERE RIFORME sui seguenti punti:

interventi sugli organici, sulla riqualificazione e sulla formazione del personale amministrativo, ormai ridotto a livelli inferiori a quelli di minima funzionalità e gravato da crescenti responsabilità;

forti interventi nel settore dell’organizzazione, con una stabile disciplina della magistratura onoraria e la piena realizzazione dell’ufficio del processo;

un corretto processo di informatizzazione, che non cerchi di realizzare risparmi attraverso l’imposizione ai magistrati di compiti impropri e di un inaccettabile aggravio delle modalità di lavoro;

hardware e software adeguati ed una rete efficiente;

formazione qualificata e assistenza tempestiva, a sostegno del processo civile telematico e del nascente processo penale telematico;il completamento della riforma della geografia giudiziaria e degli organici;

la realizzazione di condizioni di lavoro adeguate al decoro della giurisdizione, sia per i magistrati sia per tutti coloro che contribuiscono al servizio;

interventi nel settore del processo civile, diretti a realizzare la semplificazione e l’uniformità dei riti;

la riforma coraggiosa del processo penale, che vinca ogni resistenza conservatrice e promuova la semplificazione del rito, la salvaguardia delle garanzie reali e l’eliminazione di ogni inutile formalismo;

la riforma urgente della prescrizione, che ne escluda il decorso almeno dopo la sentenza di primo grado, eliminando le storture di un sistema che vanifica anni di lavoro;

il sollecito esercizio della delega già conferita al Governo nei settori della depenalizzazione, della non punibilità per tenuità del fatto, delle sanzioni e delle misure alternative;

il rafforzamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e alla corruzione.a quanti sono rivestiti di responsabilità istituzionali, lealtà e rispetto verso la giurisdizione e verso la magistratura;

che si realizzino con urgenza vere riforme dirette a rendere efficiente il servizio giustizia, secondo le linee sopra tracciate;

che si provveda con urgenza alla riqualificazione ed alla formazione permanente del personale amministrativo in servizio e all’assunzione di nuovo personale in misura adeguata alle impellenti esigenze di lavoro;

che si provveda alla copertura degli organici della magistratura, onde fornire tempestiva risposta alla crescente domanda di giustizia;

che siano assicurate condizioni di lavoro decorose e piena tutela dei diritti fondamentali, quale il diritto alla salute, eliminando la decurtazione dell’indennità di funzione in caso di malattia o di permesso ai sensi della legge n. 104/1992;

che sia assicurato ai magistrati l’effettivo godimento del periodo feriale;

che nelle valutazioni di professionalità e nei procedimenti disciplinari si tenga conto delle condizioni di lavoro e degli effettivi carichi di lavoro dei magistrati;

che siano assicurate le necessarie risorse, destinando interamente al servizio giustizia le ingenti somme recuperate attraverso il Fondo Unico Giustizia.

Sui suddetti temi si aprirà il dibattito con i presenti.