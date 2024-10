Ginnastica Ritmica Virtus Reggio festeggia un anno ricco di successi

La Società di Ginnastica Ritmica Virtus Reggio, conclude l’anno sportivo 2016 con il consueto Saggio Natalizio che ha visto impegnate tutte le ginnaste, dalle più piccoline alle più grandi.in suggestive coreografie simboleggianti lo spirito del Natale in presenza di genitori e parenti.Anche il 2016 è stato per la Virtus Reggio un anno costellato di grandi successi e riconoscimenti per i risultati sportivi conseguiti. Una grandissima soddisfazione per dirigenti e tecnici è arrivata attraverso Adriana Anzani, ginnasta cresciuta nelle file della Virtus, atleta plurimedagliata in competizioni a carattere Nazionale della F.G.I. che è riuscita ad entrare nella squadra Sportiva di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare, dov’erano stati messi al bando 2 soli posti in tutta Italia.(Un posto è stato occupato dall’Olimpionica Martina Centofanti).Adriana, dopo avere superato le prove mediche e attitudinali, e grazie a un prestigioso Titolo Italiano conquistato l’anno precedente è riuscita a realizzare questo bellissimo traguardo. Tale risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio,non solo per la Virtus, ma per tutta la cittadinanza Reggina .Nel 2016 inoltre la Società ha arricchito ulteriormente il proprio carnet sportivo con altri 2 Titoli Italiani, portando a quota 20 i Titoli Nazionali conquistati durante il corso degli anni grazie al lavoro serio e competente da parte dei dirigenti Rocco Loprevite ed Enzo Costantino e delle Istruttrici Caterina Albanese, Carmen Loprevite e Dorotea Aiello. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto condividere la gioia dei 20 Titoli Italiani conquistati,riunendo la compagine reggina presso la Sala dei Lampadari di Palazzo S:Giorgio.Il primo cittadino, insieme al presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e al Consigliere Comunale Giovanni Latella ha consegnato alla Virtus una targa ,esprimendo parole di elogio verso una società sportiva che “da quasi 40 anni opera sul territorio reggino, contribuendo alla crescita e alla formazione di tante ragazze che, nel corso del tempo,con i Titoli conquistati hanno portato in alto il nome della città” .Un’altra grandissima soddisfazione è arrivata con l’assegnazione , da parte del Coni Nazionale della “Stella al Merito Sportivo d’Argento”alla società. Queste le parole del Presidente Nazionale Giovanni Malagò :” L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo, i meriti degli atleti,dei tecnici e dei dirigenti della società ,ed esprimere la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello Sport Italiano. Le mie più vive congratulazioni per il meritato successo con l’augurio che nel proseguio dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e successi”. Questo importante riconoscimento si và ad aggiungere alla “Palma al Merito Tecnico”e alla “Stella al merito Sportivo” consegnato sempre da parte del Coni Nazionale alla prof.ssa Caterina Albanese e al Prof.Rocco Loprevite lo scorso anno.Infine la Società reggina impreziosisce i riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno aggiudicandosi il prestigioso Premio Ansmes per l”anno 2016,consegnato dal Presidente provinciale dell’Associazione “Stelle al merito Sportivo” prof.Mimmo Albino con la seguente motivazione:” Per il quotidiano impegno che da oltre 30 anni svolge per la promozione dell’attività Sportiva Giovanile e per l’affermazione del percorso valoriale dello Sport”.