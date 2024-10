La speciale “Sagra del Pesce Spada” al lido Cala delle Feluche di Chianalea

Arriva per il secondo anno consecutivo la speciale Sagra del Pesce Spada ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica. L’iniziativa, vuole permettere al pubblico di godere di questo fresco e pregiato alimento, unendo una tradizione culinaria come quella del pesce spada alla fruizione di un territorio mitologico e storico. Nelle due date, 11 e 12 agosto, potrete trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle, in un panorama suggestivo, con la musica live a cura di KATIA PORCINO TRIO e MARINELLA RODA’.

L’evento si svolgerà:

venerdì 11 agosto 2017 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

sabato 12 agosto 2017 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

E’ possibile scegliere tra

Vassoio: Pasta fresca ghiotta di spada, involtino di spada e spada marinato, bicchiere di vino tutto in vassoio €15

Panino con Spada, bicchiere Vino € 10

Solo Pasta € 7

Prenotazione vassoio e panini obbligatoria, tavoli liberi in spiaggia per tutti partecipanti.

Prezzi servizi extra:

Bicchiere di vino bianco € 1

Bicchiere di prosecco € 2

Birra alla spina € 3

Brocca vino bianco 1 lt 5€

Acqua piccola 1 €

Panini con spada 10 €

Vassoio extra € 15

Solo pasta € 7

Solo involtino € 7

Obbligatoria la prenotazione Cell 329/9893032 anche su WhatsApp.