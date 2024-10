“La Stanza di Seta Tour” : rinviato il concerto programmato presso”La Pecora Nera di Amantea”

La band calabrese “Nigra”, annuncia il rinvio del concerto, che si sarebbe dovuto tenere presso la “Pecora Nera” di Amantea (CS), ieri sera alle ore 22,00 alla data del 5 gennaio 2017.

Il concerto, facente parte di una delle date programmate all’interno de “La Stanza di Seta” tour, propone l’anteprima dei brani contenuti all’interno dell’ultimo album di Nigra.

L’abum in uscita, conterrà dieci brani rock oriented, rappresentanti la parte intimista dell’autore in una prima parte del lavoro, per poi affacciarsi agli scenari di attualità mondiale, affrontati con l’energia musicale che contraddistingue l’intero lavoro.

Intanto si attende l’ufficializzazione delle prossime date del tour, che solo nell’ultima settimana ha visto la band, di origine reggina, percorrere la penisola per oltre 3000 km, riscontrando grande successo da parte del pubblico presente.

Nigra e la band, stanno già pensando all’elaborazione dei brani del secondo disco che dovrebbe uscire nel 2017.