Reggio, La Strada in piazza per dire ‘no’ al genocidio di Gaza

Il movimento politico La Strada aderisce e parteciperà con convinzione alle due manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese, previste per venerdì 6 giugno a Reggio Calabria e sabato 7 giugno a Roma.

Manifestazione a Reggio Calabria

La Strada sarà presente alla scalinata Cilea a Reggio Calabria alle ore 18 insieme a numerose realtà del territorio per dire no al genocidio in corso e per sostenere il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina. L’obiettivo è chiedere la fine dell’occupazione e dell’apartheid in Palestina, unitamente a un impegno concreto per la pace.

Impegno istituzionale

La presenza di La Strada non è solo simbolica, ma concreta. Il movimento ha già dimostrato il proprio impegno nelle istituzioni come promotore e prima firmataria della mozione a sostegno del popolo palestinese, approvata dal Consiglio comunale di Reggio Calabria. Con questa mozione, si è chiesto al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina e di prendere provvedimenti per fermare il massacro in atto.

Manifestazione nazionale a Roma

Il 7 giugno, La Strada sarà anche presente alla manifestazione nazionale a Roma, unendosi a migliaia di cittadine e cittadini che chiedono:

Cessate il fuoco immediato

Fine dell’assedio a Gaza

Liberazione degli ostaggi e prigionieri politici

Una soluzione giusta e duratura nel rispetto del diritto internazionale

Solidarietà e azione politica

Per La Strada, la solidarietà è un atto politico e un dovere etico. Il movimento continuerà a essere presente nelle piazze e nelle istituzioni per una Reggio Calabria e un mondo fondati sulla giustizia, la libertà e i diritti di tutte e tutti.