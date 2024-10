L’esperienza del Collettivo La Strada conquista la stampa straniera

L’esperienza del collettivo “La Strada” con Saverio Pazzano cattura l’attenzione della stampa di lingua tedesca. Un articolo del giornalista germanofono di stanza in Italia Dominik Straub segue infatti le vicende de “La Strada” e del candidato sindaco Pazzano, e in particolare l’incontro del collettivo reggino con il sindaco napoletano Luigi de Magistris tenutosi lo scorso ottobre a Reggio Calabria. Nell’articolo di Straub, apparso sul giornale online “bz” di Basilea, Svizzera tedesca, compare un ampio resoconto dell’evento autunnale de “La Strada” e di ciò che ruota attorno al movimento di Pazzano.

Il giornale elvetico “bz” titola “Un lido contro la mafia – Come un poeta combatte contro l’eterna emergenza”.

Si legge nel pezzo di Straub:

«250.000 persone hanno voltato le spalle al Sud Italia negli ultimi dieci anni. Uno dei motivi principali: la mafia che mantiene la regione in perenne emergenza. Un poeta a Reggio Calabria vuole fermare la tendenza. Sa esattamente come potrebbe funzionare. Saverio Pazzano cammina attraverso il Lido Comunale, il lido urbano di Reggio Calabria. Deve arrampicarsi ancora e ancora per buttare via oggetti voluminosi e altra immondizia. La vernice si stacca dalle cabine dai colori vivaci, le ringhiere arrugginite sporgono dai muri di cemento. […] Pazzano è accompagnato da una dozzina di giovani. Parlano ai pochi escursionisti per convincerli del loro sogno: ridare al Lido il suo antico splendore e renderlo nuovamente accessibile ai cittadini come spiaggia pubblica».