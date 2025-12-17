La Traversata dello Stretto su Rai 1: vetrina a “L’Eredità” per la grande classica del nuoto

La citazione su scala nazionale testimonia quanto la Traversata dello Stretto sia un evento sportivo e sociale radicato nella cultura nazionale del nostro Paese

È sempre un buon momento per parlare di Traversata dello Stretto, che sia la prima domenica di agosto in piena gara o a ridosso del Natale. Del resto, basta accendere la televisione su Rai 1 intorno alle 19:30 e ritrovarsi a parlare della grande classica del nuoto di fondo. La storica gara che da 61 edizioni accende lo Stretto è stata, infatti, protagonista di una domanda del noto quiz L’Eredità condotto da Marco Liorni.

La storia della gara a L’Eredità

“Partendo da Punta Faro e arrivando a Cannitello, sette nuotatori si sfidarono nella prima Traversata dello Stretto”.

Questa la domanda – seguita da quattro date a scelta – posta ad uno dei concorrenti, il quale ha subito azzeccato l’anno corretto ovvero il magico 1954 che rievoca il successo del mitico Giacomo Loffredo. Oltre a rappresentare una vetrina di indubbio valore per l’intero territorio di Villa San Giovanni e dello Stretto, la splendida citazione su scala nazionale testimonia quanto la Traversata dello Stretto sia un evento sportivo e sociale radicato nella cultura nazionale del nostro Paese.

Ancora una volta, dunque, si registra un attestato di stima e di esaltazione che va a rafforzare il senso di icona della competizione, ambita sia da tutti i migliori nuotatori di fondo ma anche da chi ha a cuore la cultura e la storia di un’area dello Stretto in grado di raggiungere i più alti panorami italiani grazie ad un evento sportivo diventato emblematico.

Lusingati e soddisfatti dell’importante citazione, gli organizzatori della Traversata dello Stretto continuano a lavorare senza sosta per garantire la continuità della manifestazione. Già avviata, in tal senso, la macchina organizzativa in vista della 62esima edizione della grande classica che nel 2026 si terrà il 2 agosto.