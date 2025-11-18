Masterclass di direzione su La Traviata al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Si è conclusa la scorsa settimana la Masterclass di Direzione d’opera lirica su La Traviata tenuta dal M° Alessandro Tirotta. A seguire le lezioni e ad affrontare lo studio della partitura e della drammaturgia in essa contenuta sono stati 12 Direttore d’orchestra, alcuni dei quali già in carriera, provenienti da ogni parte del mondo: Korea, Cina, Giappone, Stati Uniti, Spagna, Ucraina, Israele e tanti italiani.

Una settimana intensa di lavoro che vedrà da lunedì 17 fino a sabato 22, le performance alla guida dell’Orchestra del Teatro Cilea e del Coro Lirico Cilea. Alessandro Medozza, Masafumi Odate, Arik Goldshtein, Yuliia Billa, Daniel Rodriguez, Arturo Del Bo, Sally Yu, Deun Lee, Massimo Bertini, Dario Di Coste, Yun Sungjin e Raimondo Mazzon, questi i direttori d’orchestra.

Cast di solisti di lusso con Maria Francesca Mazzara nel ruolo di Violetta, Francesco Vultaggio nel ruolo di Giorgio Germont e Davide Benigno in quello dell’innamorato Alfredo. Ancora Angelo Sapienza (Barone Duphol), Salvo Samperi (Gastone), Domenico Cagliuso (Marchese d’Obigny) Angelo Mazza (Dottore di Grenvil), Maria Letizia Seminara (Annina).

Cast, regia e allestimento

Completano il cast Domenico Santacroce (Giuseppe), Daniele Tirotta (Domestico di Flora), Marcello Siclari (Un Commissionario). Spettacolo nuovo per la Regia di Chiara Tirotta. M° Collaboratore Grazia Maria Danieli; M° di Palcoscenico Rocco Catania; costumi “Sartoria Teatrale Stile d’Epoca”, costumista Renee’ Bruzzese.

Allestimento scenico Giò Marra; Luci e Video DJ Dama Production; Scenografie e contenuti digitali ad opera dell’ITT Panella Vallauri, coordinamento Prof.ssa Manuela Turano; Coreografie, corpo di ballo e banda di palcoscenico del Liceo Musicale e Coreutico “V. Capialbi” di Vibo Valentia, coordinamento Professori Gabriella Cutrupi, Roberta di Natale e Diego Ventura.

Servizi ed allestimenti di Palco MG Company. Segreteria di produzione: Katia Sapone. Direttore Organizzativo e responsabile di produzione Angela Battaglia