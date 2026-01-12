Reggio, ‘La Vedova Allegra’ arriva al Teatro Cilea con due appuntamenti

La Vedova Allegra arriva al Teatro Cilea con due appuntamenti in cartellone: sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21 e domenica 18 gennaio alle ore 17.30. Un classico dell’operetta firmato Franz Lehár, pronto a riportare in scena eleganza, ironia e voglia di leggerezza.

Sul palco la Compagnia Corrado Abbati, affiancata dal Balletto di Parma, per uno spettacolo che punta dritto al cuore del pubblico. Un allestimento che non rinnega la natura dell’operetta, ma la esalta, scegliendo la strada delle emozioni rassicuranti e del sorriso condiviso.

Alla base della regia c’è un’idea chiara, ispirata alla “leggerezza” di Italo Calvino, intesa come risposta al peso del vivere. La Vedova Allegra diventa così una festa consapevole: il pubblico sa che tutto finirà bene, e proprio per questo può lasciarsi andare, senza difese, al piacere del teatro.

Valzer, can-can, intrecci diplomatici, desideri nascosti e ambiguità politiche scorrono con ritmo preciso. La macchina scenica è pensata per mantenere equilibrio ed eleganza, ma anche per liberare uno slancio gioioso e irrazionale. L’obiettivo è chiaro: creare empatia, abbattere la distanza tra platea e palcoscenico, trasformare lo spettacolo in un momento collettivo.

In scena un cast ampio e affiatato: Corrado Abbati, Antonella De Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Luca Mazzamurro, Mariska Bordoni, Claudio Ferretti, Federico Bonghi, Matteo Catalini, Claudia Bonazzi e Matteo Bartoli. Le coreografie sono firmate da Francesco Frola, la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi, le scene portano la firma di InScena Art Design.

Al Cilea va in scena un’operetta che non chiede di essere spiegata, ma vissuta. Perché, come suggerisce lo spettacolo, se deve essere festa, festa sia.