La Villa Comunale di Villa San Giovanni si veste di Arte con tre produzioni del Teatro Primo

Si alzerà domenica sera alle 21:30 il sipario sulla prima edizione della rassegna culturale “Arte in Villa” con tre serate di teatro, musica e performance artistiche sotto le stelle all’Arena di Villa San Giovanni.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale con il supporto dell’assessorato alla cultura del comune villese, mette in scena spettacoli di grande qualità artistica prodotti da Teatro Primo, il piccolo teatro incastonato nel cuore della città che sin dal suo esordio ha caratterizzato la proposta culturale villese avvicinando la gente al teatro ed alla recitazione. E non solo, anche una mostra di Domneico Loddo, apprezzatissimo autore di testi teatrali e un live del famoso duo di Domenico e Fabrizio Canale, padre e figlio, che si esibiranno in un’esplosione di passione per la musica blues.

“Abbiamo l’ambizione di fare diventare Villa, fulcro di una nuova proposta culturale che potrà ulteriormente identificarci nel contesto dei comuni dello Stretto. Lo costruiamo oggi a piccoli passi, ma con il desiderio di guardare già al futuro e fare diventare Arte in Villa uno degli eventi storicizzati della Regione” dichiara il sindaco Ff Maria Grazia Richichi.

“Iniziamo avvalendoci della collaborazione degli artisti del Teatro Primo, con cui avevo già condiviso un percorso all’interno dei Caffè Letterari della Commissione Pari Opportunità, avendo modo di apprezzare personalmente il loro talento e la disponibilità a contribuire alla crescita culturale di Villa. E ci auguriamo di poter lavorare, insieme all’assessorato alla cultura ed all’assessorato all’ufficio esterni che ringrazio per l’impegno profuso, per fare decollare questo progetto ed ampliare le collaborazioni tecniche ed artistiche nelle prossime edizioni”.