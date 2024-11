La Viola espugna Matera

I neroarancio escono vittoriosi dal PalaSassi di Matera, aggiudicandosi i due punti in palio in questa ventisettesima giornata di campionato. La partita finisce con il risultato di 64 a 66 per la Viola. Due punti di scarto fondamentali, come quelli conquistati in classifica, dopo una sfida importante che porta la squadra di Reggio Calabria a quota 32.

Una sofferta ma positiva prestazione per i neroarancio che ritrovano lo spirito giusto dopo la recente sconfitta a Latina.

Prosegue invece la striscia negativa per Bawer Matera che, soprattutto negli ultimi due quarti, ha dato comunque filo da torciere alla Viola.

Dopo i primi due quarti in cui i neroarancio hanno dominato, al rientro dall’intervallo lungo il ritmo della partita è cambiato e i padroni di casa sono riusciti a chiudere il terzo quarto in lieve vantaggio. L’ultimo quarto è stato poi giocato punto a punto fino al recupero e alla vittoria della Viola.

Era fondamentale vincere per continuare a credere nel sogno dei play off. Ci sono adesso per la Viola altre tre sfide da vincere. Si comincia sabato prossimo al PalaCalafiore di Reggio contro il Piacenza, ultima in classifica.

Bawer Matera – Viola Basket Reggio Calabria 64 – 66 (15-18; 10-16; 23-13;16 – 19)

Bawer Matera: Greene 12, Fallucca 10, Richard 11, Bonessio7, Migliori 18 , Sacco, Cucco, Baldasso 2, Paparcone, Dagostino, Caroldi 2, Tagliabue 2.

Coach: Giampaolo Di Lorenzo

Viola Basket Reggio Calabria: Deloach 10, Casini 3, Azzaro, Rezzano 10, Lupusor 2, Spissu 9, Rossi 3, De Meo, Rush 20, Ammannato 9.

Coach Gianni Benedetto

Fonte: ufficio stampa Viola Reggio Calabria