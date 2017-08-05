Giovane, laureando in Giurisprudenza, con il basket nel sangue e tanta voglia di emergere come dirigente e manager sportivo. L’anno scorso ha iniziato la carriera di team manager al Val Gallico e, adesso, è pronto a proseguirla nella Vis. Stiamo parlando di Maurizio Comi. È lui il nuovo team manager dei bianco/amaranto.

Prima del battesimo da dirigente al Val Gallico, Comi ha avuto una discreta carriera da giocatore, facendo tutte le trafile giovanili con la canotta nero/arancio della Viola, per poi militare nell’Audax (dove ha vinto svariati campionati fino all’under 21), nel Campo Calabro e, più recentemente, nell’Evergreen, compagine reggina con la quale ha appena vinto il campionato di Promozione.

Queste le sue prime parole da nuovo team manager dei reggini: “Mi piace studiare da dirigente e, sotto questo profilo, la Vis, società particolarmente ambiziosa, rappresenta per me una grande opportunità di crescita. Sono pronto a mettere a disposizione della squadra passione, entusiasmo e voglia di lavorare, sapendo di entrare a far parte di uno staff dirigenziale altamente qualitativo in cui il gioco di squadra è fondamentale. Mi fa particolarmente piacere ritrovare alla Vis parte dei giocatori, dei dirigenti e il coach del Val Gallico, insieme ai quali l’anno scorso abbiamo disputato un ottimo campionato”.

I quadri dirigenziali della Vis si arricchiscono di una nuova valida figura, all’insegna di un percorso di crescita societario destinato a dare grandi soddisfazioni nell’immediato e in futuro.