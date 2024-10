La vita di San Francesco diventa colossal musicale e arriva a Reggio Calabria

La vita di S.Francesco di Paola si trasforma in un colossal musicale, “Francesco de Paula l’Opera”, che sarà presentato il 24 e 25 novembre in prima assoluta al Palacalafiore di Reggio Calabria. L’allestimento dell’opera, composta e scritta da Francesco Perri, riferisce una nota, “si presenta con firme prestigiose: scenografia di Bruno Garofalo, coreografie di Stefano Bontempi, costumi di Silvia Polidori, direttore di produzione Lucio Mazzoli, regia di Marco Simeoli. Nel cast Renato Campese sarà S.Francesco; Lalo Cibelli, già Virgilio nella Divina Commedia, sarà il Diavolo; Marco Manca, nel cast di Notre Dame De Paris, il giovane Francesco; Francesco Castiglione, che ha al suo attivo Le tre rose di Eva, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Don Matteo 10, sarà padre Paolo Rendace; Caterina Misasi, tra i protagonisti della fiction Centovetrine e della serie Un medico in famiglia, sarà Brigida, sorella di Francesco. La Produzione è di A Pois di Selene e Giada Falcone e della Show Net di Ruggero Pegna.

fonte: Ansa