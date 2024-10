La vittoria di Salvatore. Affetto da sclerosi multipla, attraversa lo Stretto di Messina a nuoto

La vittoria del coraggio sulla paura. Salvatore Angius è un uomo di 38 anni, sardo che vive a Roma. E’ un poeta che da qualche anno si dedica con l’anima alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, malattia che ha scoperto di avere nel 2014.

Per dare un messaggio di speranza ha deciso di attraversare lo stretto di Messina a nuoto, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, per allenare la tenacia e per dimostrare la propria forza contro la malattia.

Ai microfoni di TPI, Salvatore ha raccontato di come la malattia lo ha cambiato.

La voglia di combattere, ‘come i mufloni’, lo porta a immaginare e realizzare l’obiettivo di attraversare a nuoto lo stretto di Messina.

“È stata un po’ una dimostrazione barrosa come si dice qui in Sardegna. Ho nuotato contro la malattia e contro le barriere e il pregiudizio verso gli invalidi.

Chi si ritrova in una situazione come la mia e spesso e volentieri non riesce a parlarne. L’ho fatta per tutte quelle persone che non riescono ad avere voce. Ho affrontato Scilla e Cariddi per parlare per loro”.