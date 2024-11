Reggina-Messina, la voce dei tifosi amaranto: “Supremazia totale. La squadra ha dato l’anima”

Durante il campionato 2016/2017 di Lega Pro, girone C, il nostro magazine, vi stupirà nel seguire la Reggina, con istantanee durante i match casalinghi dallo stadio “Oreste Granillo”, con il resoconto sportivo di Pasquale Romano, con la gallery fotografica di Antonello Diano e con le voci post partita di tifosi, addetti ai lavori e di semplici appassionati.

Questa settimana ai nostri microfoni:

Aldo Taglieri – Tifoso della Reggina

“Abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati con un dramma sportivo dei playoff ed un altro che si è consumato alla prima giornata. Supremazia tattico-tecnica degli amaranto, non c’è un peggiore, nè migliore in campo tra i giocatori. De Francesco “dipinge” calcio, Botta non arretra la gamba e Porcino “fa male”. Ci aspettiamo qualcosa in più da Coralli, presto grideremo il suo nome in occasione dei gol che sicuramente realizzerà nelle prossime partite.”

Rizzo – Giornalista, inviato della Gazzetta dello Sport per la Sicilia

“E’ andata bene alla Reggina che ha meritato la vittoria. Messina “sbiadito” e diverso rispetto all’esordio col Siracusa. La chiave di questo match sta nell’atteggiamento mentale dei giallorossi che non sono riusciti a sfruttare le proprie occasioni, soprattutto nel momento in cui era sotto di uno. Il giocatore amaranto che mi ha entusiasmato è stato Porcino per le sue numerose volate sulla sinistra, ed anche autore di un gol.”

Nicolino D’Ascoli – Tifoso della Reggina e collaboratore di Citynow.it

“Meritata vittoria della Reggina, i giocatori hanno dato l’anima in campo, siamo stati molto più forti dell’avversario.”

Enzo Postorino – Tifoso della Reggina

“Ho seguito la partita insieme all’assessore Angela Marcianò, che con tutta l’amministrazione comunale ha fatto di tutto perchè il match si disputasse. Incontro difficile, il risultato era un’incognita, la squadra ha risposto benissimo, i ragazzi hanno dato tutto, speriamo chi era scettico sulle scelte societarie, si sia potuto ricredere. Ottima cornice di pubblico con margini di miglioramento sul numero totale degli spettatori che devono sempre più aumentare. Porcino mi ha entusiasmato, ho provato un gioia immensa quando ha segnato. Il mio primo derby risale agli anni ’80 e quando si vince è davvero fantastico.”

Giacomo Battaglia – Il bravo artista e super tifoso della Reggina

“Una squadra che corre e che segue il suo allenatore, con la testa “a posto”. Fantastico vincere oggi. Il derby che ricordo è la salvezza in seria A e la retrocessione del Messina. Adesso dobbiamo parlare di presente e di futuro! Abbiamo vinto la seconda giornata ed il derby, scriviamo un nuovo capitolo della storia amaranto.”

Giandomenico Stilo – Dirigente della Reggina

“Vincere il derby dello stretto ti tocca profondamente. Tutti i giocatori lo hanno interpretato a dovere, dopo l’amara sconfitta col Fondi. Grande cuore e grande voglia di giocare. Sarà un campionato straordinario, il pubblico è stato il 12° uomo in campo. Seguite la squadra, ci sarà da divertirsi e ci toglieremo tante soddisfazioni.”

Antonino Creaco – Ultras della Curva Sud

“Il tifo ha risposto come al solito in modo eccelso. Il match è andato bene ed andato oltre ogni migliore aspettativa, mi ha colpito il gioco di Romanò, FORZA REGGINA!”