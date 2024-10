Confcommercio, eletto all’unanimità il Presidente di Reggio Calabria

Lorenzo Labate, già Presidente facente funzioni, è stato eletto all’unanimità alla Presidenza di Confcommercio di Reggio Calabria dai delegati riuniti nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione dei Commercianti reggina tenutasi il 17 maggio.

Nato a Reggio Calabria, 52 anni, sposato, un figlio, Lorenzo Labate è titolare dello storico negozio di abbigliamento Cristoforo Labate 1889. Da oltre un trentennio nel mondo Confcommercio, ha assunto negli ultimi tre mesi la Presidenza interinale dell’Associazione ed è attualmente alla guida della Federazione Moda.

“È sicuramente di buon auspicio – aggiunge Labate – la circostanza che la mia elezione alla Presidenza di Confcommercio coincida con la nuova “ripartenza” del sistema economico italiano, con la tanto attesa definizione a livello governativo del cronoprogramma delle riaperture così importanti per tutti noi e legate alla positiva evoluzione dell’emergenza sanitaria. Come imprenditori non ci siamo fatti abbattere dalle avversità e vedere finalmente la luce in fondo al tunnel è una conquista ed una opportunità che dobbiamo necessariamente cogliere. Adesso sta a noi Commercianti, anima ed essenza della Confcommercio, proporci sul territorio con sempre maggiore credibilità ed incisività nei confronti degli interlocutori istituzionali a cui esplicitare le gravi sofferenze dei vari comparti che rappresentiamo chiedendo risposte e soluzioni”.