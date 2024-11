L’AIGA sez. di Locri offre utili consigli ai giovani avvocati in tema di regimi fiscali

L’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Sezione di Locri, sempre vicina ai suoi associati ed alle necessità dei più giovani, lo scorso 13 novembre, ha organizzato un nuovo evento formativo di grande attualità nel quale è stato affrontato il tema dei regimi fiscali a vantaggio dei giovani avvocati, offrendo ai colleghi un’opportunità concreta per confrontarsi direttamente con un esperta della materia. L’evento si è svolto presso la Sala del Consiglio Comunale di Locri, gentilmente concessa per l’occasione dall’Amministrazione Comunale.

La formula utilizzata dall’AIGA è stata innovativa, poiché si è scelto di sposare assieme l’aspetto formativo e quello della socializzazione tra colleghi; non si è trattato infatti del solito convegno ma di un “aperitivo formativo”: al termine della relazione e dopo il vivo e partecipato dibattito tra la relatrice ed i giovani avvocati presenti, vi è stato infatti un momento di convivialità, con un piccolo aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

L’obiettivo dell’evento, promosso con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, è stato quello di fornire un’adeguata guida ai giovani professionisti che oggi si trovano di fronte la difficile scelta del regime fiscale al quale aderire e la conseguente apertura della partita iva, alla luce dell’abrogazione del Regime dei Minimi che dal 1^ gennaio 2016 cederà definitivamente il passo al Regime Forfetario.

L’obiettivo è stato raggiunto appieno, soprattutto grazie alla relazione eccelsa della dott.ssa Silvana Loccisano, componente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Locri, la quale ha delineato in modo puntuale e preciso le caratteristiche essenziali e le differenze sostanziali che sussistono tra i due regimi fiscali attualmente in vigore, adottando un approccio pratico che ha permesso anche ai meno esperti di addentrarsi nella materia altamente tecnica. L’invito della Loccisano è stato quello di rivolgersi sempre ad un professionista del settore al fine di scegliere correttamente il regime fiscale che meglio si attaglia alle esigenze del singolo professionista.

Non ci resta che attendere la legge si stabilità per il 2016 per comprendere appieno quale sarà la reale portata del Regime Forfetario e se effettivamente con le nuove modifiche diventerà, come ha preannunciato la dott.ssa Loccisano, il <<fratello gemello del Regime dei Minimi>>.