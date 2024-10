A Lamezia fiaccolata per Francesco Pagliuso

Ma pensate davvero di avermi spento?

Era un uomo, era un figlio, era un padre, era un fratello, era un Avvocato…non era un soldato, era un amico, era un Tuo amico, ma chi era Suo amico!

Tuo figlio sarà un uomo, sarà un padre, forse sarà un avvocato, sarà un amico ma, in questa città, chi sarà Suo amico!

Tu, figlio mio, figlio di questa città, sarai libero di esprimere i tuoi pensieri e la Tua grandezza senza che qualcuno decida per te del Tuo futuro e della Tua vita!

Tu, piccolo grande uomo, sei convinto di voler vivere in una città dove la legalità e il senso del dovere sono una sfida all’ultimo sangue?

Tu, madre che ami Tuo figlio al di là dell’umano sentire, sei convinta di donare la vita di Tuo figlio per una Città dove oggi impera la legge di chi pensa di poter decidere della vita e della morte?

LA CITTÀ NON HA BISOGNO DI EROI, HA BISOGNO DI NOI !

Affinché l’Avvocato Francesco Pagliuso sia l’ultimo degli eroi, Unisciti alla fiaccolata che partendo dal luogo in cui qualcuno ha deciso di strapparlo alla vita percorrerà le strade della Tua Città per giungere a Piazza della Repubblica, sede del Tribunale di Lamezia Terme, emblema di Giustizia e Legalità.

Quella stessa Giustizia in cui l’Avvocato Francesco Pagliuso ha creduto e per cui ha lottato e nella quale ognuno di noi deve riporre ogni speranza.

Certi della Tua sensibilità, chiediamo la Tua presenza per partecipare all’iniziativa!

La fiaccolata partirà da Via Marconi n. 119 di Lamezia Terme alle ore 20,00 del 9 Maggio 2017 con la preghiera di voler raggiungere il luogo non più tardi delle ore 19,00.

Ti chiediamo un segno di solidarietà.

Spegni per un minuto le luci della tua casa, alle ore 22.30 del 9 Maggio 2017, per non spegnere la speranza nella tua città.

Recapiti

E-Mail: comitatoperfrancesco@gmail.com

Cellulare 366.7080495