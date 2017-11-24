Sostenuta da FIBA Europa e Euroleague Basketball, la Special Olympics European Basketball Week, giunta alla sua XIV edizione, dal 24 novembre al 3 dicembre, promuove ed amplia l’opportunità per le persone, adulti e bambini, con disabilità intellettiva di praticare la pallacanestro infondendo fiducia in se stessi e migliorandone la vita. L’evento assume una valenza sociale e culturale ancora più importante nel momento in cui coinvolge, sullo stesso campo di gioco, gli atleti partner, senza disabilità intellettive. Ecco allora che la partita non si riduce al momento sportivo ma va oltre per vincere -insieme- stereotipi e pregiudizi.

In Europa sono coinvolti 19000 giocatori provenienti da 35 Paesi – atleti con e senza disabilità intellettiva di tutti i livelli di abilità.

Le partite di EuroLeague ed Eurocup dedicate a Special Olympics sono quelle del 19 e 20 dicembre. Lo striscione #PlayUnified farà il suo ingresso in campo in apertura degli incontri, mentre lo speaker lancerà il messaggio sociale della pallacanestro come strumento di inclusione.

Ancora una volta siamo una delle 30 tappe italiane, grazie alla collaborazione con l’associazione più attiva del centro sud rappresentata dalla LUCKY FRIENDS.

Appuntamento Sabato ore 17.30 presso la palestra dell’ist.

Agrario di Savutano. #lameziabasket #luckyfriends #PlayUnified