Futuro Nazionale in Calabria con qualche scintilla: ‘Nessuna meritocrazia, pronti a lasciare’

Seicento tesserati di Futuro Nazionale, appartenenti ai Comitati 144 e 1067 di Lamezia Terme, hanno lasciato il partito alla “luce degli ultimi avvenimenti con un sentimento di profonda amarezza sorto in seguito alle varie nomine imposte dai vertici, non tenendo conto delle scelte democratiche dei vari comitati”.

Ciò è apparso come un “tradimento dei principi espressi dal generale Vannacci in occasione della due giorni di Roma”, dove si è sempre parlato di meritocrazia.

La nota dei tesserati di Futuro Nazionale

Ma quale meritocrazia se la “base popolare del partito non è stata presa in considerazione, soprattutto in una terra difficile come la Calabria, dove fare politica è sempre complicato”, si legge in una nota.

Tutti i tesserati hanno espresso la volontà di ritirare la propria tessera, “delusi e stanchi di essere presi in giro per l’ ennesima volta, da falsi profeti, bravi a parlare” ma che all’atto pratico dimostrano di “voler tutelare solo la posizione della sporca dozzina” garantendo loro un “buon posizionamento alle parlamentari, per continuare a godere di privilegi e grossi stipendi senza portare risultati”.

La replica di Rossano Sasso

“Grande partecipazione questa sera alla prima assemblea politica di Futuro Nazionale a Lamezia Terme, con oltre 400 persone in una gremita sala d’albergo ai limiti della capienza”.

Lo afferma il deputato Rossano Sasso, dirigente nazionale Futuro Nazionale con Vannacci.

“Insieme al prof. Rinaldi e al neo-commissario regionale Domenico Furgiuele – aggiunge – abbiamo gettato le basi dell’organizzazione territoriale del partito, grazie all’incessante attività dei comitati costituenti. A tal proposito smentisco categoricamente le voci che parlano di 600 iscritti che avrebbero abbandonato il partito, evidentemente chi ha pubblicato questa notizia non ha adempiuto al primo obbligo deontologico di un giornalista professionista che è quello di verificare le fonti.

La Calabria oggi conta oltre 5.000 iscritti, militanti veri e non farlocchi e oggi ne abbiamo visti tanti. Abbiamo salutato inoltre numerosi amministratori comunali che hanno aderito a Futuro Nazionale, tra questi in particolare due consiglieri comunali e un assessore di una grande città come Lamezia Terme”.

“Nelle prossime settimane – conclude Sasso – provvederemo infine ad organizzare anche i dipartimenti tematici del partito e sono certo che saranno in tanti dalla Calabria a dare un importante contributo per costruire la futura classe dirigente di Futuro Nazionale”.