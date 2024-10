Calcio, serie D: Andrea Gianni nuovo DG del Lamezia Terme

“È con grande entusiasmo che annuncio la nomina di Andrea Gianni come direttore generale dell’ FC Lamezia Terme”. A comunicarlo è Felice Saladini, presidente della società sportiva. L’incarico è stato formalizzato quest’oggi e porta in dote ai gialloblù un manager di grande esperienza maturata nella Sambenedettese, nel Rieti, nella Reggina e nell’ACR Messina. A Gianni il compito di gestire le attività del club di concerto con il Presidente. “Sono molto onorato di far parte di questa squadra. Inizio da oggi a lavorare per affrontare al meglio la prossima stagione e traguardare gli obiettivi ambiziosi del nostro Presidente”.

fonte: facebook FC Lamezia Terme