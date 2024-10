Reggina: è il giorno di Felice Saladini. Atteso a Reggio Calabria

In giornata è attesa anche la firma dal notaio per la cessione della società

E’ il giorno di Felice Saladini. Dopo una lunga ed estenuante attesa, fatta di trattative minuziose e controllo infinito dei conti, per sua stessa ammissione oggi sarà a Reggio Calabria. Il primo vero impatto con la città, lui che con il Lamezia Terme qualche mese addietro allo stadio Granillo, ha assistito al match della sua squadra contro il San Luca. E’ atteso dal Ds Taibi e non è difficile ipotizzare che sarà il centro sportivo S. Agata il quartier generale in cui si inizieranno a buttare giù i programmi per l’avvio della nuova stagione.

Il giorno della firma

E’ anche il giorno della firma dal notaio che andrà a sancire il definitivo passaggio di proprietà, con una coda finale della vecchia gestione decisamente poco piacevole, arrivata nel pomeriggio di ieri dal Tribunale Federale (scelta di tempo che fa discutere) ed una ammenda considerevole. Oggi la Reggina dovrebbe passare a Felice Saladini.