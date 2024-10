Lamezia – serata finale del Festival Nazionale Facce da bronzi

di Daniela Bonanno Conti – Il prossimo 11 febbraio a Lamezia Terme, presso il teatro Grandinetti, si svolgerà l’edizione invernale del Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi. Durante la serata finale, si esibiranno i nove cabarettisti finalisti selezionati da tutta Italia.

L’evento è ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”, grazie al prezioso patrocinio della città metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e di quello di Lamezia Terme.

I nove finalisti in gara, si sfideranno a colpi di battute e sketch; si passerà una serata all’insegna del divertimento e della risata sotto la conduzione del conduttore e noto imitatore Gennaro Calabrese che arriva direttamente da Made in Sud. Ecco i finalisti: della serata che ci faranno vivere momenti divertenti: Luca Bruno, Lucia Pellicani, Davide Calgaro, Roberto Carnevale, Antonio Riscetti, il duo Li Vedi, Giorgia Ciotola, Simone Arcuri e Stefania Pellegrino. Per la serata finale, saranno presenti anche comici noti. E allora buon divertimento, in fondo, il riso è il profumo della vita!