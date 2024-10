Lamezia Terme, le blogger Daniela Frisina e Jsaura Frisco danno lezioni di cucina

Dopo aver ammirato i resti della città di Terina o i ruderi dell’antica Abbazia Benedettina a Lamezia Terme, perché non deliziare il palato partecipando a delle lezioni di cucina? iFood e Scavolini hanno organizzato per sabato 7 ottobre uno show-cooking aperto al pubblico presso lo Scavolini Store Lamezia Terme. Dalle 17:30 alle 19:00 le food blogger Daniela Frisina e Jsaura Frisco prepareranno delle ricette per intrattenere gli ospiti e svelare i loro segreti in cucina.

Lo Scavolini Store Lamezia Terme, che ricopre una superficie di 400 mq, ha al suo interno un’ampia selezione di cucine classiche e moderne, arredo living e bagno dal design originale e raffinato. Tra le composizioni in mostra le collezioni Baltimora, Carattere, Diesel Social Kitchen, Favilla, LiberaMente, Motus e Tetrix per l’arredo cucina e Aquo, Font, Idro e Rivo per l’arredo bagno. Il Mobilificio Gregorio Macchione, titolare dello Store, è un’importante azienda attiva da oltre 30 anni nel settore dell’arredo e si è sempre contraddistinto per la ricerca del bello e del confort nella progettazione di soluzioni di elevata qualità. La loro missione è trovare gli spazi giusti, renderli vivibili e, soprattutto, funzionali rispetto alle esigenze dei clienti.

Il tema che le food blogger affronteranno sarà quello dei “sapori d’autunno”, per dispensare consigli e idee su come utilizzare al meglio i tipici ingredienti di stagione con qualche rivisitazione. La ricetta che verrà preparata da Daniela sarà un cous cous con funghi porcini, zucca e caprino, perfetto per un pranzo leggero e sfizioso. Jsaura invece proporrà un muffin al grano saraceno con nocciole e frutti di bosco, per colorare le merende di grandi e piccini. A fine evento, gli ospiti potranno degustare le ricette cucinate e chiedere consigli alle blogger.

Saranno le food blogger Daniela Frisina e Jsaura Frisco ad intrattenere il pubblico durante l’evento.

Daniela Frisina ama i profumi della Calabria e tutti i prodotti che ha da offrire. Dolci di Frolla è il blog frutto della curiosità di Daniela, dove propone ricette della tradizione e dolci per tutti i gusti.

Jsaura Frisco, salentina di nascita ma calabrese d’adozione, ama cimentarsi ai fornelli e sperimentare nuovi ingredienti e sapori. Nel suo blog Cinnamon Girl emerge la sua passione per i dolci e la piccola pasticceria con l’incursione di proposte salate di ispirazione vegan.

Prosegue il progetto Scavolini “iFood inStore”, il blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che per tutto il 2017 continuerà a coinvolgere gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buon cibo e design.

SHOW-COOKING

DOVE Scavolini Store Lamezia Terme – Via Marconi, 88046 Lamezia Terme

QUANDO Sabato 7 ottobre – dalle 17:30 alle 19:00

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.