Lamezia Terme, torna il Festival del cinema muto

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre, ore 20.45, al Teatro Umberto di Lamezia Terme, Cinema e Cinema 2017 rassegna di film d’autore presenta la VII edizione del Festival del Cinema Muto musicato dal vivo dai maestri Marco Dalpane (pianoforte) e Marco Zanardi (sax).

La rassegna, inserita nel progetto Lamezia Summertime 2017 è organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia in collaborazione con il Circolo Ucca Buster Keaton e la direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso.

In programma un grande classico della storia del cinema, due cortometraggi e un lungometraggio di Buster Keaton grande attore, regista e sceneggiatore statunitense.

Si inizia venerdì 22 con La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn (Russia 1925, 1h 07′), si prosegue sabato 23 The goat – Il capro espiatorio di Buster Keaton e Malcolm St. Clair (USA 1921, 27′) e The boat – La barca di Buster Keaton e Eddie Cline (USA 1921, 26′), infine domenica 24 Go West – Io e la vacca di Buster Keaton (USA 1925, 1h 09′).

Inoltre, lunedì 25 settembre un doppio appuntamento alle 17.45 e alle 20.30 per il recupero della proiezione di La La Land, prevista all’aperto per lunedì 11 settembre e rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.