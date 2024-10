laringhiera, l’iniziativa social tra moda,commercio ed innovazione. Cormaci: “Contest riuscito, raccolte migliaia di foto”

Un nuovo modo di valorizzare il commercio, abbinando la tradizione all’innovazione. Una vetrina di un negozio può attrarre, coinvolgere facendo interagire e divertire il cliente. Ai microfoni di CityNow, Vincenzo Cormaci l’ideatore di tale iniziativa:

Il contest è stato un gioco, abbiamo pensato e ideato il tutto per la promozione del nostro territorio. Una volta scelti i canali social specialmente Instagram perché riteniamo questo mezzo possa coinvolgere più persone e ci siamo riusciti. Attenzionando #laringhiera della via Marina del più bel chilometro d’Italia come soggetto del nostro contest. La ringhiera è il simbolo su cui si sviluppa tutta la collezione R del brand Romualdina.

Il Clodcollection staff ha selezionato la stilista reggina Rosanna Zolfo perché con lei condividiamo valori simili quale l’amore per la nostra terra. Per lo sviluppo del contest abbiamo scelto tra migliaia di foto (circa 5.000) diversi Ambassador avevano come caratteristica comune una foto tale da rappresentare proprio la ringhiera. Una volta individuati questi profili perché pensavamo la loro immagine potesse ben rappresentare lo spirito positivo e la bellezza offerta dalla nostra Reggio.

Possiamo affermare ciò anche perché dati alla mano abbiamo avuto modo di quantificare e misurare le visualizzazioni delle nostre azioni sia a livello locale, sia a livello nazionale ed anche internazionale, coinvolgendo molte persone, le quali, per diversi motivi hanno dovuto lasciare la Calabria ma come noi e Rosanna amano profondamente il nostro territorio.