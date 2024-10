“L’arte al Forte”, al Parco Ecolandia una estate ricca di eventi culturali

E’ partita “L’arte al Forte”, la sequenza di eventi culturali di Ecolandia. Dopo la prima, rappresentata dall’apprezzatissimo weekend dei Cantastorie, si entra nel vivo con il Face Festival, un “contenitore” di arti che vanno dal teatro alla danza, dalla cinematografia alla street art e che si svilupperanno nel corso dei mesi luglio e agosto. Presentata la manifestazione alla pinacoteca civica dove ha fatto gli onori di casa Franco Arcidiaco, delegato alla cultura della giunta Falcomatà: “Ecolandia è il parco del Comune di Reggio Calabria, sito ad Arghillà, non solo nel senso che appartiene al patrimonio dell’amministrazione civica ma, ancor di più, nel senso che rappresenta un “bene comune” della collettività intera”.

Proprio sul concetto di appartenenza e partecipazione si sviluppa la serie di manifestazioni che andranno avanti a ritmo cadenzato lungo l’estate: “Intorno al Face – ha evidenziato Piero Milasi – si sono aggregati altri 13 festival diversi che avranno in Ecolandia il punto privilegiato di espressione e di svolgimento in una logica di contaminazione e aggregazione che rappresenta per noi la chiave del successo”. Apertura alle proposte del territorio e partecipazione diretta degli ospiti agli eventi sono le caratteristiche evidenziate dai direttori artistici Paolo Albanese e Paolo Genoese dell’associazione CatOna, che hanno lavorato nei mesi scorsi alla definizione dei contenuti. Nel “laboratorio a cielo aperto di Arghillà” si è provato a calibrare degli appuntamenti mettendo al centro le esigenze delle famiglie e così ci sarà la possibilità di anticipare il concerto con un giro in zattera, una partita a pallavolo o un’esplorazione in ecobus.

Gli sforzi dell’organizzazione sono stati inoltre rivolti all’aumento della sicurezza con un controllo dell’area parcheggi affidata ai “Falchi dello Stretto”, un’organizzazione di protezione civile che già si è distinta positivamente nella collaborazione con l’Atam per quanto riguarda il controllo dei biglietti a bordo degli autobus.

Proprio il forte Gullì, cuore monumentale del parco, domenica prossima festeggerà di pomeriggio il suo 128esimo compleanno con una festa a misura di bambini per i quali saranno organizzati divertenti e coinvolgenti giochi d’acqua.

La conferenza stampa di presentazione è servita inoltre per ufficializzare il nuovo Cda di Ecolandia rappresentato da Tonino Perna, presidente, Giovanni Pensabene e Fortunato Aricò, consiglieri. Massima attenzione alle persone nei pensieri del prof. Perna, già padre nobile del Parco avendone concepito l’idea con programma Urban alla fine degli anni ’90. Basti pensare che le sue prime parole da presidente sono state di elogio per il signor Domenico Colonnetti: “Un uomo che ad Ecolandia c’è da sempre e che continua a difendere la struttura da vandalismi e incendi con un’abnegazione fuori dal comune”.

Qui troverete il ricchissimo programma di eventi: http://www.parcoecolandia.it/