L’arte dello sguardo: la Lash Academy di Ana Maria Petrea che forma e ispira donne

Ogni donna ha un sogno. Quello di vedersi allo specchio e riconoscersi bella, sicura, piena di luce. Negli anni, l’attenzione si è spostata dal make-up in generale, sempre più verso la cura dello sguardo, divenuta una vera forma d’arte, dando vita a nuove figure professionali prima inesistenti: le Lash Artist.

Donne che, con tecnica e sensibilità, riescono a valorizzare l’espressione naturale del volto. Tra queste, c’è chi ha fatto della formazione un percorso di vita. Tra queste c’è Ana Maria Petrea, una fra le Lash Educator più apprezzate nel settore.

La filosofia di Ana Maria Petrea

Oltre la formazione delle lash artist

La giovane professionista non insegna solo una tecnica, ma anche un modo di credere in sé stesse:

“La mia missione – ha raccontato a CityNow – è accompagnare ogni donna in un percorso di trasformazione. Non formo solo Lash Artist, ma persone che desiderano cambiare la propria vita. Ogni allieva porta con sé una storia unica ed io sono qui per ascoltarla, guidarla e aiutarla a costruire il proprio futuro”.

Nei suoi corsi, la formazione diventa una leva di libertà: un mezzo per acquisire competenze, sicurezza e indipendenza economica.

“Credo profondamente che ogni donna abbia il diritto di scrivere la propria storia di successo. Quando impari a credere in te stessa, nessun obiettivo è troppo lontano”.

Dopo anni di studio, viaggi e aggiornamenti costanti, Ana Maria ha raccolto le migliori esperienze internazionali e le ha trasformate in un metodo formativo completo, concreto e accessibile:

“Un libro non bastava – racconta –. Sentivo il bisogno di andare oltre le parole: non solo spiegare, ma mostrare. Non solo insegnare, ma accompagnare passo dopo passo”.

I suoi corsi, che si tengono a Reggio, in provincia, così come in tutta Italia – in base alla richiesta (ndr.) – uniscono teoria, pratica e crescita personale, offrendo alle studentesse un percorso che costruisce competenze ma anche fiducia e consapevolezza professionale.

Formazione completa e personalizzata

Ogni corso della Ana M. Lash Academy è pensato per rispondere ai diversi livelli di esperienza, dalle basi alle tecniche più avanzate. Con manuali esclusivi, materiali professionali e correzioni personalizzate, ogni allieva viene seguita in modo diretto e attento.

“Imparare non significa solo applicare ciglia – spiega – ma comprendere la chimica dei prodotti, la gestione del lavoro e la comunicazione con la cliente. Solo così una Lash Artist può diventare davvero professionista”.

Un’esperienza internazionale al servizio della qualità

Il percorso di Ana è arricchito da esperienze formative all’estero, con corsi nelle accademie più riconosciute a livello internazionale. Questo le ha permesso di portare in Italia tecniche moderne, materiali innovativi e una visione globale del settore lash.

“All’estero ho trovato corsi completi, strutturati e ricchi di contenuti. Ho voluto creare la stessa qualità qui, per dare alle mie studentesse strumenti concreti e una preparazione d’eccellenza”.

I percorsi formativi

La Ana M. Lash Academy offre diversi programmi di crescita professionale:

Corso Classic – Le basi solide per iniziare una carriera da Lash Artist.

– Le basi solide per iniziare una carriera da Lash Artist. Corso Volume – Tecniche 2D, 3D, 5D e Mega Volume per uno sguardo pieno e definito.

– Tecniche 2D, 3D, 5D e Mega Volume per uno sguardo pieno e definito. Corso Retention – Approfondimento tecnico su adesivi e durata delle extension.

– Approfondimento tecnico su adesivi e durata delle extension. Corso VIP Itinerante – Formazione esclusiva e personalizzata, disponibile in tutto il territorio nazionale.

I corsi si svolgono in strutture di formazione, scelte di volta in volta in base alle richieste e al numero delle partecipanti.

Particolarmente apprezzato è il Corso VIP Itinerante, disponibile in tutta Italia: una formazione intensiva e personalizzata, tenuta direttamente da Ana Maria Petrea all’interno di scuole, accademie o centri estetici che ne fanno richiesta.

Un ambiente di crescita e supporto

Ogni corso rappresenta un’occasione per crescere, confrontarsi e migliorarsi. Le partecipanti trovano un contesto sereno e motivante, dove porre domande, ricevere feedback e costruire la propria professionalità in modo consapevole.

“Voglio che ogni allieva si senta seguita e valorizzata – sottolinea Ana Maria – perché solo così si cresce davvero, come professioniste e come donne”.

Oggi, Ana Maria guarda avanti e apre la porta a nuove sinergie nel mondo della formazione, dicendosi disponibile a valutare collaborazioni con scuole e accademie di estetica.

Infine, un ringraziamento speciale a chi l’ha accompagnata nella realizzazione del suo progetto:

“Grazie al team di Nemo Web Agency, per la creazione di un progetto digitale elegante e coerente con la filosofia della Lash Academy ed all’Avvocato Maria Gabriella Lopresti, per la consulenza legale e il prezioso supporto”.

Contatti

Per maggiori informazioni, visita il sito:

academylashmaster.com

Email: academylashmaster@gmail.com

Instagram: academy_lash_master_anamaria

Facebook: Lashmasteracademy