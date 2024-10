L’Aspromonte verso l’UNESCO: New Deal ospita il presidente Bombino

Elevare l’Aspromonte ad esempio positivo del territorio di Reggio Calabria è un azione importante che và sostenuta con forza e coraggio.

Elevare l’Aspromonte a luogo di bellezza serve indubbiamente per dare lustro e vigore ad una terra troppo spesso, sbrigativamente, dipinta con connotati negativi derivanti da fatti di cronaca giudiziaria.

Questo è un processo che necessita il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni. Abbiamo deciso dunque di invitare presso la sede del nostro “New Deal LAB” il Presidente dell’Ente Parco Prof. Giuseppe Bombino, per raccontarci come nasce questa candidatura, quali saranno i possibili sbocchi futuri e come si possono sensibilizzare i giovani a sostenere tale ambizioso progetto!